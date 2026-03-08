三笘薫が所属するブライトンが、重鎮のエースストライカー、ダニー・ウェルベックの後釜に、フェイエノールトのFW上田綺世の獲得を画策しているようだ。『SPORTS BOOM』は３月６日、「ブライトンはダニー・ウェルベックの後継者として、フェイエノールトのスター、上田綺世を注目している」と見出しを打った記事を掲載。独占情報として次のように報じた。「シーガルズは、チームの攻撃陣の将来を構想しながら、得点力の高いフェ