スペインでプレーする日本人選手が、試合中に人種差別発言を受けたようだ。現地の大手紙『MARCA』が伝えた。問題が起きたのは、スペイン２部リーグのレアル・ソシエダBとカステリョンの一戦だ。試合終了間際の90＋４分、レアル・ソシエダBに所属する20歳のDF喜多壱也が、相手選手から差別的な発言を受けたとして主審に報告。これを受け、アロンソ・デ・エナ主審が反人種差別プロトコルを発動し、試合は一時中断した。喜多は