3月8日午前、静岡県富士市の住宅で妻を暴行し、ショルダーバッグを奪ったとして、富士宮市に住む40代の男が現行犯逮捕されました。 強盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、富士宮市に住む会社員の男（40）です。 警察によりますと、男は3月8日午前5時頃、富士市内の一般住宅で、30代の妻の髪を引っ張るなどの暴行を加え、ショルダーバッグ1個（1000円相当）を奪った疑いがもたれています。 妻から「夫ともめている」と