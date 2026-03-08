３月８日は「国際女性デー」です。そのシンボルの花として親しまれている「ミモザ」が兵庫県加古川市の寺院で見ごろです。黄色の丸い花がブドウの房のように連なり咲くのがミモザです。「花の寺」として知られている加古川市の円照寺では、境内に植えられた１０本のミモザが見ごろを迎えています。きょう３月８日は国連が提唱した「国際女性デー」で、ミモザはシンボルに選ばれています。ミモザの花言葉は「感謝」。イタリ