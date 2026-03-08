【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 1−2 ハンブルガーSV（日本時間3月7日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】塩貝健人、相手に詰め寄るヴォルフスブルクに所属するFW塩貝健人が、気合いの入った一面を見せた。2人がかりで挟み込まれながらも倒れずにボールを奪い合う。さらには相手を見下ろす強気のシーンにファンたちが大興奮だ。ヴォルフスブルクは日本時間3月7日、ブンデスリーガ第25節でハンブルガーSVと対戦。ベンチ