◇名古屋ウィメンズマラソン2026(8日、バンテリンドーム ナゴヤ発着)名古屋ウィメンズマラソンが8日に行われ、佐藤早也伽選手が日本人トップとなる2時間21分56秒の2位でフィニッシュ。優勝のシェイラ・チェプキルイ選手(ケニア)とはわずかの差でした。また加世田梨花選手が日本人2位の4位でフィニッシュしています。序盤は1キロ3分20秒ほどの安定したペースでレースが展開。中長距離界のエース田中希実選手がペースメーカーを務め