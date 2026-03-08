アメリカ、イスラエルとイランの攻撃の応酬が続く中、アメリカのトランプ大統領はイランの次の最高指導者について、「自国を戦争に導くことがない人物が望ましい」との認識を示しました。アメリカトランプ大統領「我々は、自分の国を戦争に導くことのない人物を選びたいと考えている」トランプ大統領は7日、大統領専用機内で記者団に対し、死亡したハメネイ師の後継のイランの最高指導者についてこのように述べるとともに、「我