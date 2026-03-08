中東情勢の緊迫化を受け、イランに滞在していた日本人ら14人が陸路で隣国アゼルバイジャンに退避しました。外務省によりますと、日本時間8日、イランから日本人と外国籍の家族あわせて14人が陸路でアゼルバイジャンに退避しました。また、UAEから90人、クウェートから84人の日本人らも陸路でそれぞれ隣国に移動していて、オマーンから日本人を乗せたチャーター機はさきほど出発し、今夜にも日本に到着する予定です。一方、邦人輸送