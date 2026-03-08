【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 3−0 横浜F・マリノス（3月7日／MUFGスタジアム）【映像】DFを股抜き→GKの手を弾き飛ばす強烈弾FC東京のMF佐藤龍之介が衝撃ゴラッソ。カットインからの強烈な一撃が大きな話題となっている。3月7日の明治安田J1百年構想リーグの第5節で、FC東京は横浜F・マリノスと対戦。MUFGスタジアム（国立競技場）に52,934人が詰めかけた試合で、3−0の快勝を収めた。4−4−2の左サイドハーフで先発