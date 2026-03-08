「名古屋ウィメンズマラソン」（８日、バンテリンドーム発着）２８年ロサンゼルス五輪、９月名古屋アジア大会代表選考会を兼ねて行われ、２５年東京世界選手権代表の佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝が２時間２１分５６秒で日本人トップで２年連続の２位となった。ロス五輪最終選考会となるＭＧＣの出場権は獲得した。連覇を狙うチェプキルイ（ケニア）と終盤まで壮絶なデッドヒートを繰り広げたが、あと一歩、わずか２秒差及ば