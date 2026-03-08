◆ブンデスリーガ▽第２５節フライブルク３―３ボルシアＭＧ（７日、オイローパ・パルク・シュタディオン）フライブルクの鈴木唯人は、ホームのレーバークーゼン戦に先発出場し、１―１の前半４３分に今季４ゴール目を挙げ、フル出場した。試合は３―３で引き分けた。カウンターの起点となると、最後はフリーでペナルティエリア内に進入し、クロスを右足ダイレクトで合わせた。これでチームはホームでリーグ戦１１戦無敗