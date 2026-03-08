歌手・坂本冬美がリリースしたデビュー４０周年記念曲「遠い昔の恋の歌」のミュージックビデオ（ＭＶ）が公開された。ＡＩを駆使し、１７年前の自分と一緒に新曲を歌っている。ＭＶの冒頭、最新のＣＤジャケットとリンクした気品あふれる姿で現れた坂本。物語が核心へと向かう後半、画面には２００９年の大ヒット曲「また君に恋してる」を歌っていた当時の坂本が姿を現す。ＡＩ技術によって、時計の針を巻き戻したかのように