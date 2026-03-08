◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―台湾（８日・東京ドーム）ともに１次ラウンド突破の可能性を残す韓国と台湾が、“絶対に負けられない戦い”に臨む。今大会、ここまで韓国は１勝１敗、台湾は１勝２敗とあって、さらなる負けは許されない状況にある。韓国ナインは前日７日夜に日本と死闘の末、６−８で敗れたばかり。ゲームセットは午後１０時１２分だったが、この日の正午にはプレーボールという過酷なスケジュールとなって