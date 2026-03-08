第一回JCB Premium Golf 2026 が埼玉県熊谷市の太平洋クラブ江南コースで開催された。「JCB Premium Golf」と冠して初めて開催をしたプレミアムカード会員向けの特別なゴルフコンペで、抽選に当選した107名が参加し、プロゴルファーとの対決を含むラウンドを満喫した。この日は朝8時の気温が-0.6℃と冷え込むも晴天に恵まれ、ほぼ無風のゴルフ日和となった。参加者は4つのグループに分かれ、1番、5番、10番、14番の各ホールからス