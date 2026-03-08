８日、記者会見に臨む王毅氏（左）。（北京＝新華社記者／曹禕銘）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、次のように述べた。今日の中国は、強国建設が急速に進められ、民族復興の勢いはとどまることを知らず、国際的な影響力が日増しに高まっている。世界で最も重要な平和の力、安定の力、正義の力として、われわれ