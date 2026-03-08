©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 学生時代によく訪れていた太宰府天満宮へ。 ちょうど梅の花がきれいに咲いており、春の訪れを感じるひとときでした。 そしていま、太宰府天満宮は“令和の