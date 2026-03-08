タレントの薬丸裕英（60）が6日、自身のブログを更新。60歳を迎えて感じている“変化”を明かした。【写真】「昨晩は帰宅して自宅でデザート」2人分のデザート＆飲み物が並ぶ“夫婦時間”のオフショット薬丸は2月19日に60歳に。これを祝ってにぎやかな還暦パーティーが開催され、妻で元アイドル歌手・石川秀美さんら家族や友人たちからたくさんの祝福を受けた様子が自身や友人らのSNSで伝えられた。還暦を迎えて間もないが、