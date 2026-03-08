◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた名古屋ウィメンズが8日に行われ、佐藤早也伽（積水化学）が2時間21分56秒で日本人最上位の2位に入った。優勝はシェイラ・チェプキルイ（ケニア）の連覇となった。佐藤は最終盤までチェプキルイと並走して優勝争いを演じた。ゴールのナゴヤドームに入っても食らいついたが、最後は先着を許