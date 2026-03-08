「大相撲春場所・初日」（８日、エディオンアリーナ大阪）西序二段８枚目の旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が魁陽龍（浅香山）と対戦。白星発進を決めた。立ち合いから腕を伸ばして小気味よく突き離し、止まることなく一方的に押し出した。取組後はコメントを出さず引き揚げた。関取が多い部屋で三役級の実力を持つとされ、“史上最強の新弟子”の異名を持っていた。序の口デビューだった初場所は７戦全勝で優勝。圧倒的な力を