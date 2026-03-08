NBA初の台湾系アメリカ人選手であるジェレミー・リン（元ニューヨーク・ニックスほか）が、ロサンゼルス・レイカーズでコービー・ブライアントと過ごした2014-15シーズンを振り返り、自身の“率直さ”による代償を明かした。 ドワイト・ハワードのポッドキャスト『Above the Rim』に出演した際、リンサニティーはコービーから数か月間もの間、無視され