吹石一恵が、日曜劇場『リブート』（TBS系）第6話にゲスト出演し話題を呼んでいる。同じ日曜劇場『アンチヒーロー』（TBS系）以来、これが2年ぶりのドラマ出演だ。 参考：『リブート』死に際の儀堂に一香が伝えた言葉とは？“相棒”を失った鈴木亮平の慟哭 吹石が演じたのは、合六（北村有起哉）の妻・陽菜子。裏社会のトップである夫の仕事に関しては何も知らされていない、小5の長女と小3の長男