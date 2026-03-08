チャンピオンシップ(イングランド2部)第36節が7日に行われ、コベントリーのMF坂元達裕が敵地でのブリストル・シティ戦(○2-0)で今季5ゴール目を記録した。スタメン出場した坂元は0-0の前半37分、左サイドのDFジェイ・ダシルバからのクロスにファーで反応。高いジャンプで相手に競り勝ち、ヘディングで豪快に叩き込んだ。坂元は昨年11月以来となる今季5点目をマークし、前半終了までプレー。コベントリーは5連勝を飾り、首位