ソシエダのBチームに所属するDF喜多壱也が試合中に人種差別被害に遭ったと、スペイン『マルカ』など複数メディアが報じた。20歳のセンターバックは、7日にホームで行われたセグンダ・ディビシオン(スペイン2部)第29節カステリョン戦(○4-2)で先発フル出場。同紙によると、後半アディショナルタイムにソシエダB側が主審に対し、喜多がカステリョンのDFアルベルト・ヒメネスから「puto chino(クソ中国人)」と侮辱されたと訴えた