LDLコレステロールの基準値とは？Medical DOC監修医がLDLコレステロールが高くなる原因・低くなる原因などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「LDLコレステロールの基準値」とは？下げる可能性の高い食べ物も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：村上 友太（東京予防クリニック）医師、医学博士。 2011年福島県立医科大学医学部卒業。2