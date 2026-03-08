数々のゲンバでお世話になった店員さんの中から3人が最も印象に残った人1位を名場面とともに振り返りながら決定します！せっかくの創作料理を台無しにしちゃった漬物屋の店員さんや、3人が質問したい時にその場からいなくなっちゃう？リス園園長さん濱家が惚れた！？京都の美人若女将などなど個性豊かな店員さんが続々登場！果たして誰が初代グランプリに輝くのか⁉