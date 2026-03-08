元日本テレビでフリーアナウンサーの尾崎里紗（33）が7日、自身のインスタグラムを更新。元同僚の先輩アナウンサーとの再会を報告した。「久しぶりに会えました大好きな小熊さん」とつづり、元日本テレビでフリーの小熊美香アナウンサーとのツーショットを公開した。「現場が同じで、タイミングが前後だったこともあり30分ほどお茶をすることができました…」と報告。「雨の湿気に負けない輝きにひれ伏すばかりです！！