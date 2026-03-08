広島は8日、26年度ホームランガール3人のお披露目会をマツダスタジアムで行った。今年は応募者121人の中から書類選考、面接をへて、いずれも広島市在住の高間美緒さん（20＝大学生）、森上遙翔さん（21＝大学生）、上中美侑さん（21＝大学生）が選ばれた。ホームランガールは、マツダスタジアムで本塁打を打った広島の選手に「スラィリー人形」を手渡す役割のほか、セレモニーの手伝いなども担う。高間さんは「カープの選手の