中高生など若い女性に多いとされる「摂食症」。厚生労働省によると、拒食症や過食症などの総患者数は約22万人だということです。しかし専門家は、医療機関を受診していない人や“予備軍”も含めると、その数は100万人にのぼる可能性があると指摘します。中でも患者が多い「拒食症」。日常生活が困難になるケースも少なくありません。急激な体重減少によって月経不順や低血圧を引き起こし、栄養失調が進むと多臓器不全に至ることも