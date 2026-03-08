タレントの本田紗来（18）が7日、自身のインスタグラムを更新。「髪の毛染めました」とイメチェンを報告した。【写真】「めちゃくちゃかわいい」“イメチェン”姿を披露した本田紗来3日に明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告していた紗来。この日は心機一転、ヘアチェンジしたことを明かし、落ち着いたブラウン系のニューヘアを披露した。紗来は「髪色が変わると、していただくメイクも変わって楽しいっ」とうれ