米歌手レディー・ガガ（３９）がポッドキャスト番組に出演し、婚約者の起業家マイケル・ポランスキー氏（４２）との結婚が近いことを明らかにした。米ニュースサイト「ＴＭＺ」が７日伝えた。ＴＭＺによると、ガガは６日夜、米配信プラットフォーム「ｉＨｅａｒｔＲａｄｉｏ」の米歌手ブルーノ・マーズによる「ロマンティック・ラジオ」に登場。マーズが今後の予定を尋ねると、ガガは、「この１年、婚約者とずっと一緒に旅行を