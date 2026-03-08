近年、テレビを見る人が減少しており、自宅にテレビは置かない、という人も。でも、家族や友人などみんなでコンテンツを楽しみたいときには、やっぱり大きい画面があったほうが便利ですよね。 そんななか人気上昇しているのが「プロジェクター」です。テレビに比べて場所を取らず、使わないときはしまっておける点も好評。でもプロジェクターはセッティングや設置場所を確保するのが面倒……という方にオススメなのが「照明一体