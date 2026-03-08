◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で西序二段８枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が、西同９枚目・魁陽龍（浅香山）を押し出して白星発進した。鋭い出足から左の突っ張りでのけぞらせ、そのまま一気に持っていった。わずか２秒での完勝。旭富士は部屋の方針で取材に応じなかったが、対戦相手の魁陽龍は「上手を取って横に回りながら相手も動いてくれたらと考えていたけど