俳優ライアン・ゴズリングの娘たちが、新作映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」（3月20日公開）の撮影中、舞台裏で宇宙人の声を務めていたという。ライアン演じる中学の科学教師ライランド・グレースが、滅亡の危機から地球を救うため宇宙に送り込まれ、そこで出会った異星人のロッキーと思わぬ友情を深めていく姿が描かれる新作で、ライアンはその役作りを妻エヴァ・メンデスの娘エズメラルダちゃん（11