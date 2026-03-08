古賀太陽と小泉佳穂が守備での課題を指摘柏レイソルは3月7日、17年ぶりとなる千葉ダービーをフクダ電子アリーナで戦ったが、1-2で敗れた。これで今シーズンは5試合を終えて4敗目。自分たちの志向する攻撃的なサッカーを体現しながらも、勝ちきれない状況が続いている。この試合で腕章を巻いた副キャプテンのDF古賀太陽は「ポジティブな要素はすごく多いゲームが続いているので、そこまでメンタルが重く左右されることはないか