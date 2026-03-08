ミラノ・コルティナ冬季五輪でも大活躍だった日本人選手たち。これまでの冬季五輪でも、多くの“レジェンド選手”が存在した。【写真】この記事の写真を見る（3枚）コメも買えないほど貧乏だった幼少時代。挫折続きの人生、でも決して負けなかったというレジェンド・葛西紀明選手（53）。7大会連続五輪で銀メダルを獲得した、ソチ冬季五輪当時の手記をあらためて公開します。（全2回の1回目／後編に続く）◆ ◆ ◆「母さん、や