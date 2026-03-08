７日、レバノン東部ベカー高原のナビシートで、破壊された建物や車両のそばに立つ人々。（ナビ・シト＝新華社配信）【新華社ナビ・シト3月8日】レバノン保健省は7日、同国東部で未明にイスラエル軍の空爆と交戦があり、レバノン側の死者が41人、負傷者が40人に上ったと明らかにした。７日、レバノン東部ベカー高原のナビシートで撮影された、破壊された建物や車両。（ナビ・シト＝新華社配信）７日、レバノン東部ベカー高原のナ