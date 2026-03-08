〈大谷翔平の雄叫び→村上サヨナラ打の裏で…戸郷翔征が明かす、前回WBC準決勝メキシコ戦“劇的逆転劇”のベンチ事情「吐きそうな選手もいた」〉から続くWBC2026日本代表には、何人ものメジャーリーガーが参加している。その1人が、コロラド・ロッキーズの菅野智之だ。2017年大会以来、2大会ぶりの選出となる中で活躍が期待される菅野の凄みを、読売ジャイアンツ時代の愛弟子ともいえる戸郷翔征の著書『覚悟』（講談社）から一部