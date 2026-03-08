ハイエースで車中泊をしながら、日本一周を続けるキンゴツさん（48）とアキさん（45）。かつては、それぞれ日本郵便株式会社と国内大手航空会社に勤め、安定した収入を得ていた。【衝撃画像】「こんなところに住めるの？」寝るときは夫婦で密着…500万円で買ったハイエースの“ヤバすぎる車内”を見る（写真多数）だが2023年3月末、ふたりはそろって早期退職。同年11月から日本一周を開始し、YouTuberとして生きる道を選んだ。