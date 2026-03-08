千葉県の市川市動植物園にいる生後7カ月のニホンザル「パンチくん」。オランウータンのぬいぐるみを抱えた姿がかわいいと世界的に人気を集め、海外からも問い合わせや取材が殺到しているという。【映像】18年前にいた「オトメちゃん」パンチくんがオランウータンのぬいぐるみを抱えてちょこんと座る姿をとらえた画像が投稿されると、またたく間にSNSで拡散。園には、ぬいぐるみを抱えて動き回るパンチくんを一目見ようと、多く