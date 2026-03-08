お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が7日深夜放、MCを務めるテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。過去にメロメロになったゲストを明かした。今回のゲストは、元NHKのフリーアナウンサー中川安奈。大吉とはNHK「あさイチ」で共演経験があり、「二軒目どうする？」もチェックしていて、「この番組を拝見していたら、アナウンサーが出られた時、皆さんデレデレになる。大吉さ