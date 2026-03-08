６日放送のＭＢＳ「よんチャンＴＶ」で、７日のＷＢＣ日本−韓国戦を観戦予定であることを明かしていたタレントで放送作家の野々村友紀子が、スタンド観戦を報告した。番組内では「ユニフォーム買って。２万円。大谷さんの。ＭＢＳを中心に半径３０キロで一番にわかなんです。これを機にグッと入ろうかなと。まず大谷さんから」と話していたが、背番号１６をまとったショットを７日深夜にインスタグラム投稿。侍ジャパンの勝利