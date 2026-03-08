犬がしていたら危険な寝方5つ 寝相のほとんどは問題ありませんが、「明らかに苦しそう」「普段と違う状態が続く」ときは見逃せないサインです。 体のどこかに負担がかかっていないか、他の症状とあわせて確認していきましょう。 1.うずくまるように丸まり、動きが少ない 寒いときにも丸まりますが、体を強く縮めたままじっとしている場合は注意が必要です。腹痛や内臓の不調があると、お腹をかばうような姿勢を取ることがあ