3月8日の午前7時過ぎ、小千谷市小栗山の篠田養鯉場で火災が発生しました。火は約1時間後に鎮火されましたが、養殖施設のビニール製の屋根や金属製の柱などが焼けたということです。消防や警察が火事の原因や焼失面積などを調べていますが、8日午前までに錦鯉に大きな被害は確認されていません。