アイモバイルは、「ふるなびマネー」のチャージ分の有効期限を無期限に変更した。「ふるなびマネー」は、ふるなび関連サービスで利用できる決済サービス。ふるなび会員が本人認証後に利用できる。宿泊施設では店頭に設置されたQRコードを読み取り、支払いができる。当初、有効期限はチャージ日から5か月後の末日だったものの、無期限となる。増量付与分は付与日から12か月後の末日を有効期限とする。チャージはVisa、MasterCard、