全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・深川の寿司店『寿司孝 本店』です。長く付き合える握りよし、酒よし、心意気よしの名店厳選して仕入れる魚介に満足することなく、隠し味程度に赤酢を使いおだやかに仕上げるシャリ。煮切りには土佐醤油を使い旨みを加味。新生姜だけで作るガリ。日本酒は寿司を引き立てるものが中心で、さらに器を九谷で揃えるなど細部にも心を配る。