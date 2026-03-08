明治安田J1百年構想リーグ優勝を目指し、今季の戦いに挑んでいるセレッソ大阪。WESTは10チーム中6チームが監督交代に踏み切ったこともあり、アーサー・パパス監督体制2年目のセレッソにはアドバンテージがあると見られていた。けれども、蓋を開けてみると、序盤戦は黒星が先行。第4節終了時点では勝ち点4の8位と思うようなスタートを切れていない。18試合の短期リーグということもあり、ここから一気にギアを上げていかないと、