バルセロナのハンジ・フリック監督が接戦を制したアスレティック・ビルバオ戦を振り返った。スペインメディア『マルカ』が会見コメントを伝えている。バルセロナは7日、敵地サン・マメスで行われたラ・リーガ第27節でアスレティック・ビルバオと対戦。互いにミッドウィーク開催のコパ・デル・レイでベスト4敗退となった中、心身ともにやや重さを感じさせる試合展開だったが、後半にFWラミン・ヤマルが決めたゴラッソを最後まで