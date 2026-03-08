1時間以上も変なクレーマーに捕まっていた!!【漫画】本編を読むゆき蔵(@yuki_zo_08)さんは、アパレル業界での約10年の経験をもとに、接客業の闇や女社会の裏側を描く漫画家だ。本作『戦慄のクレーマー〜歪んだ正義感〜』は、フォロワーの体験談をベースに再構成された物語である。そこには、単なる怒号よりもおそろしい、独自の正義感を振りかざすクレーマーの姿が描かれている。■歪んだ正義感を振りかざす客戦慄のクレーマー〜歪