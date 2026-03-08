長年第一線で活躍し続けながら、見た目や雰囲気に衰えを感じさせない俳優たち。今年50歳とは思えないフレッシュさが魅力となっています。All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年50歳と知って驚いた男性俳優」ランキングを紹介します！【7位までの全ランキング結果】2位：山本耕史／66票2位にランクインしたのは