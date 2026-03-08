青山商事は、「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」という潜在的なニーズを解決するレディーススタイルの新シリーズ「CHANTOWA（ちゃんとは）」初となる春コレクションを、3月6日からスーツスクエア全店および、公式オンラインストアで発売した。昨今のビジネスウエアの多様化によって、ビジネスシーンにおいてもカジュアルな装いが定着してきた。しかしカジュアルな装いには明確なルールがないことも多く、着こな